Mersin'de su alan teknedeki 16 göçmen kurtarıldı

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Mersin'in Anamur ilçesinde su alan teknedeki 16 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber teknenin su alması nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu kısa sürede tekneye ulaştı. Teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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