Tarsus Devlet Hastanesi´nde teknisyen darbedildi

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Okan ÇALİŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Hastanede görevli olduğu sırada kazan dairesinin kapısının çalındığı duyan Mahmut Erkeç, kapıyı açtığında 3 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre, Erkeç'i darbeden kimliği belirsiz 3 kişi, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından polise giderek şikayette bulunan Erkeç, saldırganların yakalanmasını istedi. Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen de Erkeç'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-01-25 21:30:55



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