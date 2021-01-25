Bakan Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanında incelemelerde bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beraberinde eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekilleriyle birlikte inşaatı süren Çukurova Bölgesel Havalimanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Mersin İl Başkanlığının kongresine katılan Bakan Elvan, beraberinde Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Erkan Kandemir ve milletvekilleriyle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Bakan Elvan, valilik ziyaretinin ardından Binali Yıldırım, Vali Su ve beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanına geçerek incelemelerde bulundu.

Gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan heyet daha sonra Adana’daki programlarına katılmak üzere Mersin'den ayrıldı.

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