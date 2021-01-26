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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİHA, OSB’lerde yatırım yapmak istiyor

İHA

BİHA, OSB’lerde yatırım yapmak istiyor

BİHA Plastik, OSB’lerde yatırım yaparak güçlenmek istiyor. Firmanın Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, Bursa TEKNOSAB’ta bulunan 14 dönümlük yatırımlarının yanı sıra Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde de yatırım planları olduğunu söyledi.
Genel Merkezi Mersin’de bulunan ve bu yıl içerisinde plastik hammadde sektöründe yükselişini sürdürmek isteyen BİHA Plastik, OSB yatırımlarına yenilerini eklemek istiyor. Genel Müdür Karaalioğlu, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 14 dönüm yerimiz bulunuyor. Bursa TEKNOSAB, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği Türkiye’nin yeni finans, lojistik, eğitim, depolama ve sanayi alanı olarak planlanıyor. Devasa büyüklükte bir alan. Burada yer almak firmamıza prestij sağlayacak. Bu yatırımın hayata geçmesi adına pandemi döneminden dolayı bir durgunluk yaşıyoruz; fakat önümüzdeki yıllar açısından hükümetimizin de ciddi olarak desteklediği oldukça önemli bir yatırım” dedi.

“Mersin Tarsus OSB’de yatırım yapmak istiyoruz”
‘Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) de üretici pozisyonunda yatırım yapmak istediklerinin altını çizen Karaalioğlu, “MTOSB son yıllarda ciddi bir talep patlaması yaşıyor. Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi illerden de Mersin’e yatırım talepleri var. Biz de bu bölgede yatırım yapabilmek adına yeni sanayi alanlarının hizmete sunulmasını bekliyoruz. Yüzde 100 dolulukta hizmet veren MTOSB’de yeni yatırım alanları açılması halinde gıda ambalajı sektöründe üretici pozisyonuna geçme düşüncesi içerisindeyiz. Aynı zamanda da sadece ihracata yönelik boru ve ek parçaları ile ilgili bir yatırım planımız mevcut. Bu yatırımımızı iç pazardan uzak kalarak, sadece ihracata yönelik olarak düşünüyoruz” diye konuştu.

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