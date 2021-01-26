MEÜ koordinatörlüğündeki uluslararası projeyle kırsaldaki kadınlara girişimci olma fırsatı

– Mersin Üniversitesinin koordinatör olduğu Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus programı kapsamında yürütülen F2F Trust Projesi, Covid19 salgınının hayatı derinden etkilediği bu dönemde, kadınlar arasında bir köprü görevi görerek, kırsal kesimde yaşayan kadınların girişimci olması için fırsat sunduğu bildirildi.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, MEÜ’nün koordinatör olduğu F2F Trust Projesinde, Türkiye’deki diğer ortaklarla birlikte Romanya, Litvanya, Slovakya ve Polonya da ortaklar arasında yer alıyor.

Kazan kazan prensibine dayanan uluslararası proje, mentör (rehber, rol model) olmak isteyen deneyimli kadınların, el işi yapan kadınlara ürettiklerini internet üzerinden satmalarının yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor. Böylece her iki tarafın da potansiyelinin ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Projede tasarlanan kullanıcı dostu eğitim platformu üzerinden mentörler ve girişimci olmak isteyen kadınlar bir araya gelebilecekler.

Girişimci olmak için becerilerini geliştirmek isteyen kadınların şubat ayından itibaren www.f2ftrust.eu/ web sitesine kayıt olabilecekleri belirtildi.

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