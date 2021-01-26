Mersin´de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin adresini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen hafta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kart, 41 banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin TL bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yasa dışı bahis oynatmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-01-26 12:30:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.