Mersin´de yaşa dışı bahis operasyonuna 6 tutuklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin adresini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen hafta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kart, 41 banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin TL bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yasa dışı bahis oynatmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-01-26 12:30:30
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