Mersin, bin 359 kamera ile izleniyor Gelişen teknoloji ile birlikte suçluların yakalanmasında büyük rol oynayan kameralar, kent merkezi ve ilçelerde 420 noktadaki her anı kaydediyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) dahil edilen kameraların, pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynadığı bildirildi.

Mersin ve ilçelerinde 420 noktada faaliyet gösteren bin 359 kamera, polisin gözü kulağı oluyor. İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, KGYS projesi kapsamında pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayan güvenlik kameraları, günlük hayattaki her şeyi kayıt altına alıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte suçluların yakalanmasında büyük rol oynayan kameralardan il merkezi ve ilçelerde, 420 noktada bin 359 KGYS kamerası, 41 PTS noktasında 202 PTS kamerası bulunuyor. Kural tanımayanlar bu kameralar vasıtasıyla belirleniyor. Komuta merkezinde bulunan dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar dönüşümlü olarak izleniyor. Önemli noktalar ve bu noktalarda gelişen olaylarda '155 polis imdat' telefon hattına gelen ihbarlarla ilgili kameralar takip edilerek, olay canlı olarak izlenip, müdahalelerde ciddi zaman kazanılıyor.

88 kamera daha emniyet envanterine girdi

Mersin'de toplumsal olaylarla ilgili birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi akışının sağlıklı ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla ilave 88 adet daha 4.5G uyumlu kamera temin edildi. Anlık Görüntü ve Ses Aktarım Sistemine (AGSAS) entegre edilen kameralar, 2020’nin başlarında Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitim, spor güvenliği ve çevik kuvvet şube müdürlüklerine gönderilerek kullanılmaya başlandı.

KADES'e yıl içerisinde bin 416 ihbar yapıldı

Öte yandan, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 115 dönem halinde toplam 4 bin 982 personele 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi' verildi. 2020 yılında toplam bin 416 KADES ihbarında bulunulurken, yapılan ihbarlardan 410’nun asıllı olduğu tespit edildi. Bu çerçevede bin 354 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 392‘si tutuklandı, 277'si 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Bekçiler göreve başladı, asayiş olayları azaldı

Diğer yandan kentte bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte asayiş olaylarında da azalma yaşandı. İki dönem halinde 650 çarşı ve mahalle bekçisine, 'Geliştirme, halkla iletişim ve ilişkiler, görev alanlarını içeren kanun' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halkın sevgilisi, suçluların korkulu rüyası haline gelen bekçiler sayesinde, özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı.

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