Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Bindikleri fiber tekne ile Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 16 kaçak göçmen, ilçe limanından Akdeniz´e açıldı. Bir süre sonra tekne su alınca, kaçaklar telsizle yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları kurtardı. Kaçaklarla birlikte teknedeki 2 insan taciri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-01-26 12:51:21



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