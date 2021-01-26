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Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

DHA

Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Bindikleri fiber tekne ile Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 16 kaçak göçmen, ilçe limanından Akdeniz´e açıldı. Bir süre sonra tekne su alınca, kaçaklar telsizle yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları kurtardı. Kaçaklarla birlikte teknedeki 2 insan taciri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2021-01-26 12:51:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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