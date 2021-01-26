Akdeniz zabıtasından fahiş fiyat ve Covid-19 denetimi

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetim kapsamında birçok iş yerine uyarıda bulunuldu.

İlçe sınırları içerisindeki iş yerlerine, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin olarak fiyat etiketi denetimi, son kullanım tarihleri, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre de sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, arztalep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler, yol ve kaldırımlara dair ihlaller, iş yerlerindeki genel temizlik ve sosyal mesafeye ilişkin kural dışı durumlar hakkında esnafa uyarılarda bulunuldu. Sivaslıoğlu, esnafın azami derecede kurallara uyması konusunda gereken önlemleri aldıklarını, bu zorlu pandemi sürecinde herkesin üzerine düşen ne varsa yapması gerektiğini vurguladı.



"İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde daha duyarlı olmalıyız"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, toplum sağlığı için denetimlerin aralıksız şekilde süreceğini ifade ederek, "Pandemi sürecinde; hijyen noktasında, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı her anlamda sürdürürken, bir yandan da iş yerlerimizde fahiş fiyat uygulaması, genel temizlik ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarımızı da gerçekleştiriyoruz. Şu ana dek yapılan denetimlerde zabıta ekiplerimiz, söz konusu ürünlere dair anormal fiyat artışı yapan iş yerine rastlamazken, çeşitli ihlallere dair ihtarlarını da yaptılar.

Ancak unutulmamalıdır ki, bu kapsamda süreci istismar eden herkese karşıyız; çünkü önceliğimiz, vatandaşımızın sağlığı ve huzurunu korumaktır. Herkesi bu zorlu süreçte daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız, haksız kazanç sağladığını düşündüğü ya da hijyen ve benzeri sıkıntılar yaşadığı iş yerleri hakkında 03243366583 numaralı telefon üzerinden 7 gün 24 saat zabıtamızı arayabilir, talep veya şikayetlerini bildirebilirler” dedi.

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