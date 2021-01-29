Kaplumbağa ve kedilerin dostluğu içleri ısıttı



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde hayvanseverler tarafından beslenen kedi ve kaplumbağaların dostluğu görenleri gülümsetiyor.

İlçeye bağlı Boğsak mevkisinde pandemi nedeniyle koylardaki karavanda kalan vatandaşlar, doğa ile iç içe vakit geçirirken, beslenmek için kampa gelen hayvanlar ise renkli görüntüler oluşturuyor. Bölgede yuvaları bulunan kaplumbağalarla, kamp sakinleri tarafından beslenen kedilerin arasındaki bağ, yüzleri gülümsetiyor. Düzenli olarak her gün kamp alanına gelerek yiyecek bekleyen kaplumbağalara, minik kediler eşlik ediyor.

'DOSTLUKLARI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Hayvanlar arasındaki bağı hayranlıkla izleyen çevre sakini Uğur Kaçar, "Günümüz kedilerle, köpeklerle, kaplumbağalarla geçiyor. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz. İki kaplumbağa, üç kedimiz var. Evin altında birlikte oynuyorlar, zaman geçiriyorlar" dedi.

Gülhan Özcan ise, "Kaplumbağalar buraya geliyor. Hem besliyoruz hem de sevgi gösteriyoruz. Kedilerle oyun oynuyorlar. Onlar oynarken ben de oturup onları izliyorum" diye konuştu.

Hülya Yarar da, "Bu pandeminin olumlu ve olumsuz yanları oldu. Hayvanlarla iç içeyiz. Çocuklarımız hayvan sevgisi ediniyor. Kedilerle kaplumbağaların arası çok iyi. Onları beslediğimiz anlar oluyor. Çocuklarımız bu durumdan çok memnun" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-01-29 08:25:04



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