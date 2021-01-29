Mersin'de kadınlara hamur yoğurma makinesi desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor ve geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara da taşınabilmesini sağlıyor. Daha önce üzüm sıkma makinesi ile yöresel tatlıları yapan kadınların işlerini kolaylaştıran Büyükşehir, şimdi de kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için oldukça zahmetli olan hamur yoğurma işlemi için makine desteği sağlamaya başladı.

Tarsus’a bağlı Kumdere Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, tandır ateşinde pişirdikleri yufka ekmek için sabah 05.00’te kalkarak, saatlerce hamur yoğurmak zorunda kalıyordu. Bu zahmete son veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Kumdere Mahallesi’ndeki kadınlara tek seferde 35 kiloya kadar unu hamur haline getirebilen makine teslim etti. 1.5 saatte yapılan hamur yoğurma işlemini 1520 dakikaya kadar indiren ve daha güzel kıvam veren makine çalışırken, çay demleyen kadınlar, mis kokulu yufka ekmeklerini fazla yorulmadan pişirmenin keyfini çıkardı. Hamur yoğurma işleminin fiziki olarak zor ve zahmetli olması nedeniyle sırt ağrısı, boyun ağrısı veya eklem ağrısı çeken kadınlar, makinenin verdiği rahatlığın keyfini yaşayacak. Makine aracılığıyla kısa sürede hamur yoğuran kadınlar, sac üzerinde yufka ekmek pişirip, sıkma sardı.



“İlk makinemizi Kumdere Mahallesi’ne teslim ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak projelere imza attıklarını belirterek, kendilerine ulaşan talep üzerine Kumdere Mahallesi’ndeki kadınların da işini kolaylaştıracak bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Gökçek, mahalledeki kadınları hamur yoğurma zahmetinden kurtardıklarını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talebi ilettik ve kendisi memnuniyetle karşılayabileceğimizi söyledi. Bugün ilk makinemizi Kumdere Mahallesi’ne teslim ediyoruz. Burada kadınlarımızı en fazla yoran, zamanlarını alan hamur yoğurma işi. Almış olduğumuz makineyle hamurlarını yoğurup daha sonra geri kalan işlerini yapabilecekler. Önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç ise kadınların hamur yoğururken zorlandığını, Başkan Seçer’in öncülüğünde kadınların bu sorunlarının çözüldüğünü belirterek, “Artık hamuru yoğuran makine oluyor, kadınlarımız da çaylarını içiyor” diye konuştu.

Kumdere Mahalle Muhtarı Yakup Alışkan, makine desteği nedeniyle mahalle halkının mutlu olduğunu vurgulayarak, “Kiminde boyun fıtığı oluyor, kimi ‘kolumuz ağrıyor’ diyor. Bizden toplu bir şekilde rica ettiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den hamur yoğurma makinesini talep ettiler. Biz de onların isteklerini kırmayarak dilekçemizi verdik. Taleplerimizi yerine getirerek bizi onurlandırdılar” şeklinde konuştu.

Kumdere Mahallesi sakinlerinden Cennet Yalçın da hamur yoğurdukları soğuk havalarda ellerinin aşındığını belirterek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu makineyi bize getirdiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi işlerimiz bir hayli kolaylaştı. Hamurumuz yoğurulurken başka işlerimizi yapıyoruz, kahvemizi, çayımızı içiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özay Yıldırım da hamur yoğurmak için gece saat 3 civarı uyanmak zorunda kaldıklarını ve yoğurma işleminin 1,5 saati bulduğunu kaydederek, “Ekmek yapma işi bizim atalarımızdan nenelerimizden gelmiş. Yapmazsak da olmuyor. Eşlerimiz her zaman her saatte tarlaya gidiyor. Sürekli yapmak zorundayız, evimizde bulunacak. Yoğurması da bayağı meşakkatli bir iş. Bazı rahatsızlıklarımız var, yoğururken kollarımız ağrıyor. Aynı gün tekrar açmak zorunda kalıyoruz, konu komşuyu yardıma çağırıyoruz. Bugün hamur yoğurma makinemiz geldi, bizi bir dertten kurtardı. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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