Mersin’in aralık ayı ihracatı 352 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin’in Aralık 2020 ihracatının, 2019’un aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında artarak 352 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2020 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye ihracatının 2020 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Genel ticaret sistemine göre, ihracatın 2020 OcakAralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalatın yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.



Aralık ayında Mersin’de ihracat yüzde 4,6, ithalat yüzde 10 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin’de ihracatın 2020 Aralık ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 352 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 10 artarak 301 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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