Akkuyu NGS, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butckikh: "Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butckikh: "Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır"

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacağını belirterek, "Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır" dedi.

Akkuyu NGS, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butckikh: "Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacağını belirterek, "Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır" dedi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen 'Söz Yetenekte' programı gerçekleştirildi. Program, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi 'YouTube' kanalında, 'twitter ve periscope' gibi sosyal medya mecralarında ve projenin resmi internet sitesi olan 'www.ytnk.tv'de canlı olarak yayınlandı. Programın sunuculuğunu ise ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu yaptı.
Programda konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butckikh, Akkuyu NGS inşaat sahasının bulunduğu Mersin ili ve Gülnar bölgesinin, Türkiye'deki nükleer enerji haritasındaki ana coğrafi noktalar haline geldiğini söyledi. Proje sayesinde altyapının güvenle geliştiğini, ekonominin, endüstrinin ve sosyal hayatın birçok alanının kalkınma için güçlü bir ivme kazandığını kaydeden Butckikh, "Akkuyu NGS, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak. Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Rus tasarımlı güç üniteleri sadece Türkiye'de değil Çin, Belarus, Mısır gibi diğer ülkelerde de inşa ediliyor. Bu tip nükleer güç üniteleri aynı zamanda Rusya'da başarıyla işletiliyor" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Daire Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara ise yayına Ankara'dan katıldı. 1960'lardan günümüze Türkiye'de nükleer enerji alanında mevzuat altyapısının gelişiminden bahseden Cinkara, ayrıca enerji güvenliği, iklim değişikliği ve çevre koruma sorunlarının çözümünde nükleer enerjinin önemini vurguladı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Hande İncula da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından Akkuyu NGS'nin işletme personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim programı hakkında bilgiler verdi. Program katılımcılarının, prestijli Rus üniversitelerinde eğitim gördüğüne işaret eden İncula, "Eğitimlerinin ilk yılında öğrenciler hazırlık fakültesinde okuyorlar, orada sadece Rusça öğreniyorlar ve özel disiplinlerde terminolojik temelde uzmanlaşıyorlar. Sonrasında 1. ve 2. senelerinde, mühendislik ve fen bilimleri, kimya, fizik, matematik derslerini içeren temel program başlamış oluyor. Öğrenciler 3. yılda nükleer enerji santrallerindeki uzmanlıklarını seçiyorlar, olası çalışma alanları arasında 'nükleer santrallerin tasarımı ve işletilmesi', 'nükleer santrallerin kontrol ve yönetim sistemleri', 'nükleer santrallerin radyasyon güvenliği' yer alıyor. Öğrenciler modern nükleer güç santrallerinde staj yapıyorlar. Eğitim programını tamamladıktan sonra, Türk uzmanlar Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde işe başlamak üzere teklif alıyorlar. Şu anda şirkette programı tamamlayan 140'tan fazla mezun istihdam etmiştir” diye konuştu.

Genç uzmanlar, aldıkları eğitimleri anlattı
Programın bir bölümü de projenin genç uzmanlarına ayrıldı. Uzmanlar, eğitimlerini ve büyük ölçekli bir uluslararası projenin ekibine nasıl katıldıklarını canlı yayında anlattı.
Hazırlık ve Onarım Birimi Uzmanı Yusuf Kılıç, yaklaşık 2 yıldır hazırlık ve onarım biriminde nükleer fizik uzmanı olarak çalıştığını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Ben de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bakım ve onarımından sorumluyum. Ne tür onarımlardan bahsettiğimize şaşırabilirsiniz. Sonuçta nükleer santral henüz işletmeye alınmadı, ancak tüm nükleer güç santrallerinde planlama birkaç yıl öncesinden yapılır. İstisnasız tüm süreçler önceden modellenir ve hesaplanır. Şu anda, en küçük ayrıntısına kadar, sahaya teslim edilen ekipmanın tüm parametrelerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya ve Türkiye standartlarına uygunluk açısından ve bu ekipmanın gelecekte tam olarak servis ve onarımını sağlamak için tasarım belgelerini kontrol ediyoruz. Çalıştırıldığında hepsini tamamıyla biliyor olacağız."
Doküman Yönetim ve Kontrol Birimi Baş Uzmanı Polina Kasal ise yaptığı konuşmada, “Doküman yönetimi ve kontrolü, önemli ve sorumluluğu yüksek olan bir iş. Çünkü şirketimiz devlet kurumları, yükleniciler, düzenleyici kurumlar gibi çok sayıda kuruluşla resmi yazışmaları sürdürüyor. Bunun dışında şirketin çeşitli bölümleri arasındaki iç yazışmalar da mevcut. Belgeleri kaydederiz ve şirketin uygun bölümlerine göndeririz. Belgeler Rusça ve Türkçe bazen de İngilizce olarak düzenlenmektedir. Yaptığım iş çok ilgi çekici ve çok hoşuma gidiyor” dedi.
Kullanılmış Nükleer Yakıt Yönetimi Birimi Uzmanı Mervan Güneş, Türkiye'de üniversitede elektrik ve elektronik bölümünde okurken bir ilan gördüğünü aktararak, "Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu projesi için personel yetiştirmek üzere bir eğitim programına katılmak isteyenlerin işe alınmasına ilişkin bir duyuruydu. Enerji sektöründeki farklı alanların gelişimini takip ediyordum ve bu büyük projede yetişebileceğim ve nükleer enerjinin ülkemin kalkınmasına katkı sağlayabileceği düşüncesi bana ilham verdi. Proje çerçevesinde eğitim programına katılmak için başvuruda bulundum, sınavları başarıyla geçtim, mülakatı geçtim ve gelecekte proje üzerinde çalışmak için Rusya'da öğrencilik hayatıma başladım. Stajımı tamamladıktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.'de işe alındım" diye konuştu.
Öte yandan, yayın sırasında izleyiciler, program direktörü Mete Bastırmacı eşliğinde Akkuyu NGS inşaat sahasında sanal bir tura çıktı. Bastırmacı, inşaat sahasında yapı işleri devam eden mevcut tesisleri, derin soğutma suyu deşarj sisteminde hangi boruların kullanılacağını, yerli halkın istihdamı hakkında istatistikleri ve şu an projede en çok hangi mühendislik dalından uzmanların talep görüldüğüne dair bilgileri paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tarhan: “Yılbaşına kadar yapacağımız tüm projelerimiz belli”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Yılbaşına kadar yapacağımız tüm ...
İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 78’inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 78’inci yıl ...
Doğu Akdeniz’de tam fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de tam fırtına bekleniyor
Mersin’de çok kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Mersin’de çok kuvvetli yağış uyarısı
Başkan Özyiğit, yol yapım ve onarım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, yol yapım ve onarım çalışmalarını ...
Bu alışverişten üretici de, tüketici de karlı çıkıyor Üretici ile tüketiciyi buluşturan üretici pazarı sayesinde alışverişten herkes karlı çıkıyor
YEREL HABERLER Bu alışverişten üretici de, tüketici de karlı ...
Tarsus Belediyesi çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi çalışanları ve vatandaşlardan kan ...
Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesine yeni bir park yapıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesine yeni bir park ...
Akdeniz ilçesinde park sayısı artıyor, eski parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde park sayısı artıyor, eski parklar ...
Mersin’in aralık ayı ihracatı 352 milyon dolar
YEREL HABERLER Mersin’in aralık ayı ihracatı 352 milyon dolar
Mersin Üniversitesi, Öz Sağlık İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, Öz Sağlık İş Sendikası ile toplu ...
Tümgeneral Halis Zafer Koç’tan Vali Su’ya ziyaret
YEREL HABERLER Tümgeneral Halis Zafer Koç’tan Vali Su’ya ziyaret
Mersin'de kadınlara hamur yoğurma makinesi desteği
YEREL HABERLER Mersin'de kadınlara hamur yoğurma makinesi desteği
Gazi Çiftliğinde 4 haftalık eğitim programı başladı
YEREL HABERLER Gazi Çiftliğinde 4 haftalık eğitim programı başladı
Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı
YEREL HABERLER Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı
Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirdi Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Göçük ve Karadirlik köylerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha ...
Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları ...
Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar Mersin'de ...
MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı
Kaplumbağa ve kedilerin dostluğu içleri ısıttı
YEREL HABERLER Kaplumbağa ve kedilerin dostluğu içleri ısıttı
MTSO Meclisi: “Polipropilen tesisine karşı değiliz, ancak yer seçimi yanlış” MTSO Meclis Toplantısında, “Mersin, polipropilen tesisi yatırımına karşı değildir. Yatırım için seçilen yerin Mersin Yeni Konteyner Limanı ve Serbest Bölge genişleme alanı olarak planlanmış olması nedeniyle yer seçimi yanlıştır” görüşü oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER MTSO Meclisi: “Polipropilen tesisine karşı değiliz, ...
Ekipler, temiz Akdeniz için gece gündüz çalışıyor
YEREL HABERLER Ekipler, temiz Akdeniz için gece gündüz çalışıyor
Toroslar'da yayla yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yayla yolları yenileniyor
Mersin’de kişi başına düşen GSYH 43 bin 384 lira
YEREL HABERLER Mersin’de kişi başına düşen GSYH 43 bin 384 lira