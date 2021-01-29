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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz ilçesinde park sayısı artıyor, eski parklar yenileniyor

İHA

Akdeniz ilçesinde park sayısı artıyor, eski parklar yenileniyor

Akdeniz Belediyesince, bir yandan ilçede parkların sayısı arttırılırken, diğer yandan mevcut park ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların ortak kullandığı park ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Huzurkent Köselerli Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımına da başlayan ekipler, aynı mahallede Şehit Topçu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Şahin Parkını ise yeniledi.
Mevcuttaki parklar, bakım ve onarımdan geçiyor
Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında kuruyan ağaçların yerine yenilerini diken park ve bahçeler ekipleri, Yaşar Kemal ve Servi Parkı ile diğer birçok parkta bulunan ve zaman içinde eskiyen çöp kovalarını da yenileri ile değiştirdi. Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında da bakım, onarım ve tabela tadilatı yapan ekipler, parkların bank, oyun grupları ve spor aletleri ve aydınlatma ekipmanları ile su şebekelerini de yeniledi.
Akdam İlkokulu’nun bahçesi içine kamelya yerleştirilmesi için yer de hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan onlarca parkta da budama, temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Adanalıoğlu, Adnan Menderes, Gündoğdu, Huzurkent, İhsaniye, Karacailyas, Karaduvar, Müfide İlhan, Puğkaracadağ, Şevket Sümer ve daha birçok mahallede bulunan park ve yeşil alanları da elden geçiren görevli ekipler, belirledikleri plan ve program kapsamında ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, yeni parkların yapımına, ayrıca mevcut park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarımına devam edecek.

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