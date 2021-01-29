Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesine yeni bir park yapıyor

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesine yeni bir park daha kazandırıyor. Yapımı devam eden parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların parkla ilgili taleplerini de dinledi.

Yenişehir Belediyesi, ilçeye çocukların eğlenebileceği ve vatandaşların dinlenip güzel vakit geçirebileceği yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Mahallelerin ihtiyacına ve halkın önerilerine yönelik projelerini hayata geçiren Başkan Özyiğit, Deniz Mahallesinde yapımı devam eden parkta hem incelemelerde bulundu hem de bölgede yaşayan çocuklarla buluştu.



“İlçemize yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz”

Parka çocuk oyun grupları ve spor aletleri ile pergole ve kamelyalar yerleştireceklerini ifade eden Başkan Özyiğit, “Yapımına devam ettiğimiz bir parkımızda çalışmaları yerinde inceledik. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Mahalle muhtarımız da kendilerine eşlik ediyor. Deniz Mahallemize güzel, özellikle çocuklarımızın eğlenebileceği ve spor yapabileceği, ayrıca tüm mahallenin faydalanabileceği bir park kazandırıyoruz. Burada çocuk oyun grupları ve spor aletleri olacak. Vatandaşların dinlenmeleri için pergole ve kamelyalar yerleştireceğiz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. 2020 yılında yaptığımız gibi 2021 yılında da mevcut parklarımızı yeniliyor ve ilçemize yeni parklar kazandırmaya yönelik projelerimizi devam ettiriyoruz. Ayrıca buradaki parkın yapımında emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz Mahallesi Muhtarı Süleyman Şenol ise park yapımı dolayısıyla mahallede yaşayan vatandaşların mutlu olduklarını dile getirerek, Başkan Özyiğit’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.