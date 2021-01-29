Tarsus Belediyesi çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi nedeni ile Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde başlatılan “Düzenli Kan Bağışı Yap, Kan Dostlarımıza Katıl” 'kandostum' adlı kan bağısı kampanyasına Tarsus Belediyesi çalışanları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kan bağışının kutsal bir görev olmakla birlikte anlamlı bir toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi olduğunun altını çizdi. Bozdoğan, "Yerel yönetim olarak kan bağısı kampanyasına destek olmak için Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi ekibini yerleşkemizde misafir ettik. Personelimiz ve vatandaşlarımız kan bağışı kampanyasına duyarlılık göstermeleri bizleri mutlu etti. Kan bağışı yapmak her insanın kutsal görevleri arasındadır. İhtiyaç anında hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olacaktır. Belediye çalışanları olarak düzenli vereceğiz" dedi.

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