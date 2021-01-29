Başkan Özyiğit, yol yapım ve onarım çalışmalarını inceledi

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Limonluk Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir’de güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol yapım ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Limonluk Mahallesinde yürütülen yol yapım ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Fatma Bezgin’in de eşlik ettiği incelemelerde mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Özyiğit, burada yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

“2020 yılında 25 bin ton asfalt kullandık”

Yenişehir Belediyesinin 2020 yılında yaptığı projeli yol ile asfalt kaplama ve bakımonarım çalışmaları hakkında bilgi veren Özyiğit, “2020 yılında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürdüler. Konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla gereken her türlü çalışmayı hayata geçirdik. Bu kapsamda ilçe genelinde projeli yollarda finisher ile 14 bin ton, onarım amacıyla yapılan yama işlerinde 11 bin ton olmak üzere toplam 25 bin ton sıcak asfalt kullandık. Ayrıca kırsal mahallelerimizde 8 kilometre uzunluğunda olmak üzere toplam 40 bin metrekare soğuk asfalt kaplaması ile yollarımız yapıldı” diye konuştu.

2020 yılındaki kaldırım yapım ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Özyiğit, “Yaptığımız çalışmalarda 7 kilometre kilit parke yol ve 1 kilometre kilit parke kaldırım olmak üzere toplam 51 bin metrekare kilit parke malzemesi ile yol ve kaldırım imalatı yapıldı. Öte yandan 17 bin metrekare karo ile 6 kilometre uzunluğunda kaldırım yapılırken, 28 bin metre bordür, 6 bin metre yağmur oluğu, 250 metrekare bazalt kaplama ve 5 bin metrekare begonit taş döşendi. Ayrıca 5 bin ton temel malzemesi kullanılarak bin 500 metre yeni yol açma çalışması da tamamlandı” şeklinde konuştu.

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