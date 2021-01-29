İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 78’inci yıl dönümü kutlandı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyetini temsilen dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 3031 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonunda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 78’inci yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

Yenice Barış Görüşmesinin yıl dönümü dolayısıyla Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde tören düzenlendi. İnönüChurchill Yenice Barış Parkında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Veli Köroğlu, 78 yıl önce Yenice’de bir vagon içerisinde gerçekleştirilen Barış Görüşmesinin, Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



“Genç cumhuriyetin bir dönüm noktası; diplomatik zaferi”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “47 Aralık’ta Kahire’de verilen sözler siyasi ve ekonomik olarak Türkiye’ye yapılması gerekenlerin yapılmaması ama en önemlisi ise Churchill’in Amerika Birleşik Devletleri gibi kendi iş birlikçisi ile birlikte Türkiye’yi müttefik olarak bu savaşa sokma hikayesi değil bu. Sadece Normandiya’da yapılacak olan çıkartmaya Türkiye’nin bir cephe olması ama İsmet İnönü bunu çok iyi şekilde gördü ve emperyalizmin maşası olmamak için de kararını çok net bir şekilde verdi. Bu aslında genç cumhuriyetin bir dönüm noktası; diplomatik zaferi. Hepimizin söylediği bir şey var; savaşın kazananı yok, barışın da kaybedeni yok ve sağduyu, ortak akılla İsmet İnönü’nün gösterdiği o inanılmaz direniş elbette ki bu cumhuriyetin daha fazla güçlenmesine neden olmuştur. Mekanı cennet olsun. Bugün 78’inci yılında bu kutlamayı yaparken belki çok duygusalız ama anlamını yıllar sonra bile hiçbir zaman kaybetmeyecek bu barış görüşmesi her yerde, her zaman anlatılacak. Bu sadece Yenice tarihinin değil, Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin de bir dönüm noktası” dedi.

Türkiye tarihi açısından önemli bir yere sahip olan ve İnönü ile Churchill arasındaki görüşmenin gerçekleştiği ve müzeye dönüştürülen Barış Parkındaki "Beyaz Vagon"u protokol üyeleri ile birlikte gezen Başkan Bozdoğan, buradaki hatıra defterini imzaladı.

Törene Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Veli Köroğlu, Yenice Mahallesi Muhtarı Ali Sırdaş ve vatandaşlar katıldı.

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