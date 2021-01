Bu kafenin müşterileri köpekler

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de köpek eğitim merkezi işleten Rasim Tekin, tesisinde köpeklere özel kafe açtı. Köpekleri ile normal kafelere gidemeyen vatandaşlar, 'köpek kafeye' gelerek can dostları ile zaman geçiriyor.

Merkez Toroslar ilçesinde köpek eğitim merkezi kuran Rasim Tekin, köpek sahiplerinin can dostları ile eğlenceli vakit geçirmesi için Türkiye´de bir ilk olan 'Köpek Kafe'yi hayata geçirdi. Köpeklere özel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu kafede, onlar için doğum günü organizasyonları da yapılıyor. Organizasyonlar, 300 ila 3 bin TL arasında değişiyor.

Hayvanseverlerden son derece olumlu mesajlar aldığını belirten işletme sahibi Tekin, "Burada köpekler de sahipleri de doğa ile iç içe güzel vakit geçiriyor. Tüm ürünlerimiz köpeklerin tüketeceği sağlıklı yiyecekler" dedi.

'HER ŞEY KÖPEKLERE ÖZEL'

Köpeklere özel yiyecekler hazırladıklarını belirten Tekin, "İnsanlar köpekleri ile kafelere, mekanlara gidip rahat, rahat çay kahve içemiyorlar. Ben de köpek okulumuzda bu sistemi getirmek istedim. Buraya gelen köpekler güzel zaman geçiriyor. Kafemizde köpeklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onlara özel yaş pasta ve kuru pastalarımız var. Bunlar tamamen organik ve köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Onlar için biftekten yaş pasta yapıyoruz, içinde fındık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Yine havuç, brokoli ürünlerimiz var. Köpeklere yararlı olan tüm yiyecekleri hazırlayıp sunuyoruz. Şu an pandemi nedeniyle merkezimize sadece köpekleri alabiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2021-01-30 08:39:54



