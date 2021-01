Üretici kadın stantları Erdemli’de kuruldu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Erdemli’de ilk kez açılan stantlarda buluşan üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergilerken, Başkan Vahap Seçer de kadınları yalnız bırakmadı

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erdemli’de ilk kez açılan stantlarda buluşan üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Etkinlik alanını eşi Meral Seçer’le birlikte ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stantları gezerek, kadın üreticilerin ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü ortak çalışma ile Erdemli’de açılan stant alanında üreten kadınlar bir araya geldi. Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi Belediye Otoparkında yapılan ‘Üretici Kadınlar Buluşma Etkinliği’nde 56 stantta 193 kadın yer aldı. Stantlarda, Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mut Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine (MUTKAD) ortak kadınlar da stant açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de gün boyu süren etkinliği ziyaret ederek, üretici kadınlarla buluştu. Seçer’e, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ve belediye meclis üyeleri ile CHP ve İYİ Parti temsilcileri de de eşlik etti.



“Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştüğü alanlar açmak için çalışmalarımız sürecek”

Seçer, burada yaptığı açıklamada, “Anamur’dan Tarsus’a kadar her ilçemizde kadın üreticilerimizin ürünlerini ekonomik değere dönüştürdüğü bu tip alanlar oluşturmak için güzel çalışmalarımız oluyor ve bundan sonra da devam edecek. Mersin merkezde daha önceki günlerde yaptığımız, pazar kurduğumuz alanlar da yine devam edecek. Erdemli’deyiz; Tarsus’ta olacak, Silifke’de, bütün ilçelerimizde. Amacımız Mersin’i bir araya getirmek. Anamur’un kadın üreticisi de Gülnar’ın da Tarsus’un da bir noktada buluşabilsin. Bugün burada bütün stantları gezdim, eşimle, arkadaşlarımızla beraber. Tarsus’tan kadın üreticimiz de var, Gülnar’dan da var, Erdemli’nin kendi içinden yerli üreticileri de var, Silifke’den de var, Yenişehir’den de var. Her ilçeden üreticilerimiz var” dedi.



“Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadına yepyeni bir sayfa açtık”

Yönetime geldikleri günden bugüne kadına yepyeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Seçer, “Onun için de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını oluşturduk. Onların hem ekonomik değer elde etmek için yaptığı çalışmaları ortaya sunabilmek hem onların ailelerinde yaşadığı sorun alanlarına müdahil olmak, onlara katkı sunabilmek; bu çocuklarının sorunudur, kadının eşiyle olan sorunudur, ruhsal problemidir, maddi problemidir, iş problemidir, ekonomik problemidir her alana kadınlarla beraber dokunmak ve onların sorunlarını çözmek istiyoruz” diye konuştu.



“Mersin’in en önemli zenginliği insan zenginliği”

Başkan Seçer, Mersin’in üreten bir kent olduğu vurgusu yaparak, “Mersin, değerleri bünyesinde barındıran bir kent. Her noktasında bereket olan, üretim fışkıran, ürün fışkıran bir kent. Toroslar’ın eteklerinden Akdeniz'in kıyılarına, ovalarına kadar çok değerli tarım topraklarına sahip bir kent. Muazzam bir ekolojisi, iklimi olan bir kent. Önemli ekonomik zenginlikleri olan bir kent ama en önemli zenginliği insan zenginliği. Muazzam bir değerli insan zenginliği var; çalışan, üreten; başta kadınlarımız olmak üzere. Çok çalışkan kadınlarımız var ama bugüne kadar ortam, imkan bulamamışlar, onların elinden tutan olmamış, onlara sahip çıkan, yol gösteren olmamış. Çok çabalamışlar” ifadelerini kullandı.



“Kadınlar üretsinler, çalışsınlar, belediyenin yanlarında olduğunu bilsinler”

Geciktiği için etkinlik alanında stant kuramayan bir üretici kadınla arasında geçen diyaloğa dair de konuşan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Az önce bir üretici kadın arkadaşımız bugün stant kuramamış. Biraz gecikmiş. ‘Bir daha bu pazar kurulacak mı?’ diye bana sordu. ‘Elbette, devam edecek’ dedim. Ayın belirli haftalarında, günlerinde bu pazar kurma çalışmalarımız devam edecek. Bana şunu söyledi; ‘Benim kızım hukuk fakültesinde okuyor. Ona okuması için katkı sunmam lazım. Onun için kendi üretimim var, bahçemde sebze üretiyorum, meyve ağaçlarım var. Bu ürünlerimi burada, pazarda değerlendirmek istiyorum’. Bu çok önemli, çok değerli bir düşünce, bir gayret, bir halisane duygu, kutsal bir iş bu. Çocuğunun eğitimi için bir anne çabalıyor ve bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Kadınlarımızı kutluyorum. Onları seviyoruz, onları sayıyoruz, onların yanındayız. Üretsinler, çalışsınlar, belediyenin yanlarında olduğunu bilsinler. Tüm arkadaşlarımız, hep beraber, elbirliği ile kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Onlar da Mersin'e değer katmaya devam edecekler. Buna canı gönülden inanıyorum.”

