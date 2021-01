Başkan Bozdoğan: “Her bir okuma salonu bir cezaevi kapatır” Tarsus Belediyesinin mahallelerdeki açılışları okuma salonları, cami ve taziye evleri ile devam ediyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Tarsus Belediyesi, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirerek, Yenice Mahallesinde okuma salonu, Bağlar Mahallesinde ise Hz. Mevlana Camisi ve taziye evini hizmete kazandırdı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Her bir kütüphane veya okuma salonu, bir cezaevini kapatır” dedi.

Tarsus Belediyesinin 4 günde 20 açılış programının üçüncü gününde Yenice Mahallesinde Şehit Hüseyin Aytürk’ün isminin verildiği okuma salonu ile Bağlar Mahallesinde yapımı tamamlanan Hz. Mevlana Camisi ve taziye evinin açılışları gerçekleştirildi. Pandemi kuralların gözetildiği açılışlarda sabah saatlerinde hizmete kazandırılan okuma salonu, Şehit Hüseyin Aytürk’ün babası Orhan Aytürk, meclis üyeleri ve halkın katılımıyla açıldı. Okuma salonun açılışının ardından Bağlar Mahallesinde yapımı tamamlanan Hz. Mevlana Camisi ve taziye evinin açılışına çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı.

Her iki açılışın şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozdoğan, “Okuma salonları, kitaplıklar, kütüphaneler aklın tedavi merkezleri ve en önemlisi her açılan bir okuma salonu, bir kitaplık bir cezaevini kapatır. Asıl önemli olan en güzel şey, yaşanmışlıklar ve yaşadıklarımızdaki sıkıntılardan doğan güzelliklerdir. Bir ateş bile birçok şeyi yakmadan ışık vermez. Kazanım ve kazançlar geçmişteki birçok şeyi kaybedilenlerin üzerine yığılmıştır” diye konuştu.



“Sağduyu sahibi bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür”

Tarsus Belediyesi olarak son günlerde yaptıkları açılışlarda, özellikle okuma salonlarının, köylerde, en ücra köşelerde bile sorgulayan ama asla yargılamayan gençlerin yetişmesi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Bozdoğan, “Her bir okuma salonunda büyük duygusallık yaşıyorum. Çünkü ne kadar büyük yerler açsak da ne kadar büyük hizmetler yapsak da okuma salonlarının değerlerini gelecekte anlayacağız. Siyasetçi belki her gittiği yerde gelecek seçimi düşünür, ona göre hesap yapar ama sağduyu sahibi bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür” ifadelerini kullandı.

Duygulu anlar yaşadıklarını ifade eden şehit babası Orhan Aytürk de Başkan Bozdoğan’a teşekkür etti.



Hz. Mevlana Camisi ve taziye evi ibadete açıldı

Bağlar Mahallesinde yapımı tamamlanan Hz. Mevlana Camisinin açılışında da konuşan Bozdoğan, dostluğun, kardeşliğin ciddi anlamda travmaya uğramadan bu günlere gelmesinde çok değerli alimlerin büyük katkıları olduğunu söyledi. İyi düşünmek, doğru düşünmek, doğru söylemek ve doğru yapmanın her yöneticinin birinci görevi olduğunu belirten Bozdoğan, “Bir kurumu yöneten insan, mutlaka doğru düşünmek, doğru söylemek ve doğru yapmak zorundadır. Mevlana’nın çok güzel bir sözü var; ‘Neyi arıyorsan osun sen’ der. Bizim de aradığımız dostluk, kardeşlik türkülerinin söylendiği toplumda, kötü nifak tohumlarının, nefretin olmadığı o güzelim Tarsus’un oluşturulması; tek amacımız bu. ‘Dostun ne kadar çoksa aynaya ihtiyacın olmaz’ derler, Mevlana’nın çok güzel sözleri bunlar. Camiler, toplumun dini, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde önemli rolü bulunan müesseselerden biridir. Kubbelerin altında gönülleri buluşturan camiler, Müslümanın ilk mektebi, toplumun manevi merkezi, şehrin ruhu, sokağın kalbi, milletin umududur. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Hz. Mevlana Camimizin de toplumumuza sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğa vesile olmasını canı gönülden diliyor, camimizin yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.