Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'de, aracında silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Hüsrev Maden (66), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki takside hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öldürülen kişinin taksi şoförü Hüsrev Maden olduğunu tespit eden polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli M.K., cinayeti işlediği değerlendirilen tabanca ile saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

2021-01-30 21:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.