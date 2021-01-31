Mersin’de çilek hasadı buruk başladı Üretici Yakup Öz, hasadın başladığına sevindiklerini, kendilerinin değil aradaki fırsatçıların kar ettiğini söyledi

Son yıllarda ülke genelinde organik çilek üretiminde söz sahibi olmaya başlayan Mersin’in Tarsus ilçesinde kurulan seralarda örtü altındaki çilek hasadı başladı.

Adana ve Tarsus sınırında bulunan Tabaklar Mahallesi'nde 6 dönüm serada çilek üretimi yapan Yakup Öz, hasadın başladığına sevindiklerini, ancak kendilerinin değil aradaki fırsatçıların kar ettiğini söyledi. Örtü altı çilek üretimi gerçekleştiren yetiştirici Yakup Öz, ailesi ile birlikte geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, “Kış başladı, geçtiğimiz hafta bir don atlattık, yorucu ama güzel kendi işimizin içerisindeyiz. Kardeşim, eşim, çocuklar ot temizliği yapıyoruz. Şikayetimiz Tarsus’ta şu an çileğin fiyatı 7 veya 9 TL malına göre değişiyor. Bu pazara 20 TL olarak gidiyor. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Yani 9 TL'ye aldığı mal 20 TL olarak değişiyor. Biz zaten ürünleri şu anda perakende satıcılara veriyoruz. Ürünleri hale götürdüğümüz zaman yüzde 15 komisyon, pazarcı kendi karını koyuyor. Ama biz bunu perakende satıcılara verdiğimiz zaman burada ürünü 7 TL verdiğimde, Tarsus’ta 14 TL olarak satılıyor. Pazar fiyatı ile karşılaştırdığımız zaman 6 TL fark çıkıyor. Bu da tüketicinin kendi cebine kalan paradır. Ürünleri kendimiz dağıtım yapıyoruz. Manav, market veya normal vatandaşlara tek tek dağıtımlarını yapıyoruz. Emek zor, yani kolay değil. Aradaki fırsatçıları herkes biliyor. Burası tapulu yerimiz, 9 bin 750 metrekaredir. Seranın kurulumu naylon çekmesi 3 veya 4 gün sürüyor. Ekimi, dikimi, gübrelemesi, en önemlisi dondan korunması gerçekten zor işlerdir” dedi.

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