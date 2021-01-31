Trafikte 3 kadına sopalı saldırıya 9 bin lira ceza Mersin'de, trafikte tartıştığı 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan A.G.'ye, 9 bin lira para cezası verildi

Mersin'de, trafikte tartıştığı 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan A.G.'ye, 9 bin lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan 2020 Salı günü merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte bir adam ve kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Olayın ardından sanık A.G. hakkında, 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın görülen ilk celsesine, sanık A.G., kızı, mağdur kadınlar ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan A.G., kızını korumak için kadınlara birer kez tahta parçasıyla vurduğunu söyleyerek, diğer suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mağdur kadınlar ise kendilerine hem babanın hem kızının saldırdığını, babanın sopayla kendilerine vurduğunu belirterek, şahıslardan şikayetçi oldu.

Mahkeme hakimi, sanık A.G.'ye, her bir kadın için 3'er bin olmak üzere toplamda 9 bin lira ceza verdi.



"Ceza yetersiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan müşteki avukatı Hibe Gökalp, cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek, "Kadına karşı şiddetle mücadelede yetersiz bir ceza. Darp hadisesi video görüntülerinde sabit. Trafikte, kamuya açık alanda erkek şahıs tarafından 3 kadın müvekkilim sopayla darp edildi. Buna rağmen sanık hakkında 3'er bin lira gibi cüzi bir para cezası verildi. Kadına karşı şiddette daha caydırıcı bir cezanın verilmesini ümit ederek, karara karşı üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullandık" dedi.

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