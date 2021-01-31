Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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MersinAntalya karayolunun, GazipaşaAnamur arasındaki bölümde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşıma kapandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, MersinAntalya D 400 Karayolunun AnamurGazipaşa arasındaki bölümünde heyelan meydana geldi. ZeytinadaSazak mevkiinde düşen kaya parçası nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, çalışmaların birkaç gün sürebileceği öğrenildi.

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