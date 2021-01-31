Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde kavşakta 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi D400 karayolu Yeni Hal kavşağında meydana gelen kazada, Görkem Ayhan (22) idaresindeki 33 EGU 21 plakalı kamyonet ile Resul Volkan Boroğlu (45) yönetimindeki 27 BDZ 99 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kırmızı ışıkta beklemekte olan Musa Gedik’in (52) kullandığı 33 NM 297 plakalı kamyonet ve İsmail Genç (49) idaresindeki 50 AY 619 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 27 BDZ 99 plakalı otomobilin sürücü Resul Volkan Boroğlu yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Boroğlu’nun durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.