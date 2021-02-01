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(Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 yaşında Covid’i yendi Mersin’de korona virüse yakalanan, bir aylık hastane sürecinde iki kez solunumu, bir kez de kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 89 yaşındaki Adnan amca, virüsü yenmeyi başararak, alkışlarla taburcu oldu Adnan Ballı: “İki sefer öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi”

İHA

(Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 yaşında Covid’i yendi Mersin’de korona virüse yakalanan, bir aylık hastane sürecinde iki kez solunumu, bir kez de kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 89 yaşındaki Adnan amca, virüsü yenmeyi başararak, alkışlarla taburcu oldu Adnan Ballı: “İki sefer öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi”

– Mersin’de korona virüse (Covid19) yakalanan, bir aylık hastane sürecinde iki kez solunumu, bir kez de kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 89 yaşındaki Adnan Ballı, virüsü yenmeyi başardı. Bu süreçte eşi Nadide Ballı’yı Covid19’dan kaybeden, iki kızı, iki torunu ve damadı da virüse yakalanan Adnan amca, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Adnan Ballı, “İki sefer öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi” dedi.
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde eşi 80 yaşındaki Nadide Ballı ile birlikte yaşayan 89 yaşındaki Adnan Ballı, yakalandığı korona virüs sürecinde üç kez ölümden döndü ve virüse karşı zafer kazandı.

İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu
Adnan Ballı, 22 Aralık 2020 tarihinde korona virüse yakalandı. 23 Aralık’ta özel bir hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan Adnan amcanın durumu kötüye gidince 29 Aralık’ta yoğun bakım servisine alındı. 7 Ocak 2021 tarihinde solunumu duran ve yeniden hayata döndürülerek entübe edilen Adnan amcanın 9 Ocak’ta bu kez kalbi durdu, yarım saatlik çabanın ardından yeniden hayata döndürüldü. 11 Ocak’ta tekrar solunumu duran ve üçüncü kez ölümü teğet geçen Adnan amca, 15 Ocak’ta entübeden çıkarıldı, 29 Ocak’ta da alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Sağlığına kavuşan Adnan Ballı, bugün artık evinde çocuklarının titiz bakımı ve doktorunun takibiyle yaşama tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.
Adnan amcanın en büyük üzüntüsü ise taburcu olmadan önce hastanede kendisine doktor gözetiminde verilen acı haber oldu. Kendisinden iki gün sonra korona virüse yakalan eşi Nadide Ballı’nın 9 gün sonra hayata veda ettiğini öğrenen Adnan amca, hastalığın kendisine çok büyük bir acı verdiğini söyledi.

“Öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim”
Adnan Ballı, korona virüsü yenmesini ve duygularını evinde hasta yatağında İHA muhabirine anlattı. Dört çocuk babası Ballı, “Öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Kısmet buymuş. İğne yapıldı, 3 kişiden bu virüs bende çıktı. Daha sonra 4 kişi birden yattık. Ve bu hastalık çok büyük bir acı verdi. Ne yapalım kısmet buymuş. İki sefer ölümden döndüm. Ondan sonra kendimi kaybettim. Ne olduğunu bilemedim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi. Yalnız yaklaşık bir aydır hiç kıpırdamadan yattığım için halsiz düştüm. Şimdi toparlanmaya çalışıyorum. Hastanenin bütün personeline çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnanılmaz bir mücadeleyle şu an kendi yatağında istirahat edebiliyor”
Hastane Başhekimi Dr. Ersoy Kuşçu ise Adnan Ballı’nın ailece bir Covid19 vakası olduğunu söyledi. Adnan amcanın yaşından ötürü çok korktuklarını belirten Dr. Kuşçu, “Eşiyle beraber mümkün olduğunca bulaştırmamaya çalışmışlar ama en son raddede Adnan amcanın durumu biraz sıkışıktı. Adnan amcanın oğlu Tufan ağabey benim arkadaşım. Biz olabilecekleri önceden tahmin ettik ve yaşından ötürü risk faktörü olduğu için ‘hastanede bir an önce tedavisine başlayalım’ dedik. İyi ki de öyle yapmışız. Çok badireler atlattı. Bir defa solunumu durdu, bir defa kalbi durdu geri geldi. Bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. İnanılmaz bir mücadeleyle şu an kendi yatağında istirahat edebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Bize inanılmaz bir sürpriz yapıp hepsinden teğet geçti”
Adnan amcada akciğer tutulumunun çok fazla olduğunu, satürasyonlarının 6870’lere kadar düştüğünü anlatan Kuşçu, “Erken ve ciddi bir tedaviyle Allah’a şükür bu süreci atlattı. Adnan amcanın yaşı 89. Tufan ağabeyi birçok kez aradım ve ‘hazırlıklı ol, her an her şey olabilir’ dediğim günler oldu ama bize, hastanedeki tüm personele, Mersin camiasına inanılmaz bir sürpriz yapıp hepsinden teğet geçti. Biraz sıkıntılar çekti ama sonuçta başardı. 89 yaşında olmasına rağmen bugün de kendi yatağında sağlıcakla yatıyor. Bu şunu gösteriyor aslında; tabi ki Covid çok ciddi bir pandemi ama bizim tecrübelerimize göre, bir erken tedavi, iki virüs yoğunluğunu azaltmak, yani ‘Covid olabilirim’ deyip erken tespit ettirmek ve ilaçlara erken başlamak, üç hayata sarılmak; bu en önemli şey, moral ve motivasyon. Sonucu da Adnan amca işte. Adnan amcanın geçirilmiş akciğer enfeksiyonları vardı. Buna bağlı olarak da akciğeri biraz sıkıntılıydı. Süreci sıkıntılı atlatmasının sebebi de yaş ve akciğerin tahrip edilmiş olmasıydı ama şu anda iyi” şeklinde konuştu.

"Ne üzüntüyü ne sevinci yaşabildik"
Adnan amcanın oğlu Hasan Tufan Ballı da yaklaşık 45 günden bu yana ailelerinde 7 kişinin Covid19’a yakalandığını ifade etti. Ballı, “İki kız kardeşim, annem, babam, iki yeğenim, eniştem ve bunların 4’ü de yoğun bakımlık oldu. Akciğerlerine indi. Bu süreçte annemin pozitif çıkmasıyla kaybetmemiz 9 gün sürdü; çünkü annemde hem şeker hem tansiyon vardı. Annem kaldıramadı. Ama babam bu hastalıktan kurtuldu. Fakat biz ne üzüntüyü ne sevinci yaşayabildik. En kötüsü o. 45 günden bu yana ne yaptığımızı bilmeden hastane kapılarında bekledik. Babam şu an iyi. Hastaneden çıkardık ve eve getirdik. Beslenmesi yapılıyor, iştahı yerinde; oksijen değerleri normal seviyede" dedi.

"İki kez öldü, geri geldi"
Ballı, babasının yaşadığı süreçle ilgili duygularını ise şu cümlelerle paylaştı:
“İki kez öldü, geri geldi. Anlatılmaz bir duygu. O kadar karışık ki, çünkü babanız bir yerde ve göremiyorsunuz, yanına gidemiyorsunuz ama dışarıdan ona destek vermek, enerji vermek istiyorsunuz. Babamın da hayatı seven, tutunan bir yapısı vardır. O yüzden de bize geri geldi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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