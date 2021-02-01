Öğrenciler Tarsus Doğa Parkını gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkının, yarıyıl tatilinde pandemi kuralları çerçevesinde öğrencileri ücretsiz ağırladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde oldukça sıkılan öğrenciler, yarı yıl tatilinde Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkında misafir ediliyor. Tarsus’un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Şahin Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla alınarak Doğa Parkına götürüldü. Farklı yaş grubundan 50 öğrenci, görevliler eşliğinde parkı merakla gezdi. Başkan Vahap Seçer, gezi sırasında canlı bağlantı aracılığıyla çocuklarla sohbet etti. Başkan Seçer’le konuşan çocuklar ve ebeveynleri büyük mutluluk yaşadı.

Birbirinden çeşitli hayvanları görmenin ve arkadaşlarıyla birlikte doğal ortamda gezmenin keyfini çıkaran çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan kupa bardaklar ve uçurtma hediye edildi. Pandemi sürecinin başından itibaren alınan tedbirler kapsamında hizmet veren Tarsus Doğa Parkını öğrenciler 12 Şubat’a kadar 13.0016.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.

“Hem hayvanları birebir görmüş oldular hem de yeni şeyler öğrendiler”

Tarsus Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, çocukların televizyon ekranlarında veya kitaplarda görebildikleri hayvanları gördüklerini ve büyük mutluluk yaşadıklarını kaydederek, “Çocuklar bu tatilde hem hayvanları birebir görmüş oldular hem de bilmedikleri yeni şeyler öğrendiler. Hayvan türlerini ve doğayı tanıdılar. Evde sıkıldıklarından doğada bir nefes aldılar. Bu çalışmalarıyla bizlere destek sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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