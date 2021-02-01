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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp yapıyor

İHA

Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp yapıyor

Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin'e kazandırılan ve Avrupa'nın en büyük atış poligonu olma özelliği taşıdığı belirtilen Erdemli Atış Poligonunun, Rusya ve Kazakistan milli takımlarının kampına ev sahipliği yaptığı bildirildi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Ökkeş Demir, pandemi sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına Avrupa'nın en büyük atış poligonu olma özelliği taşıyan Erdemli Atış Poligonunda hazırlanan Rusya TrapSkeet ve Kazakistan HavalıAteşli Silahlar Atıcılık Milli Takım hazırlık kampını ziyaret etti.
Sporculara başarı dileyen Demir, tesisin uluslararası düzeyde bir tesis olması dolayısıyla spor turizmi, ekonomisi ve bölgenin tanınırlığının da artacağına dikkat çekerek, "Avrupa'nın en büyük tesisi olduğu ifade edilen ve Erdemli ilçemizde yer alan atış poligonu, 2013 yılında Mersin'in ev sahipliğinde yapılan Akdeniz Oyunları sebebiyle yapımına 2012 yılında başlanmış olup, 2013 yılında tamamlanmıştır. Toplam arsa alanı 306 bin 859 metrekaredir. Bin 550 seyirci kapasitesi, 16 soyunma odası ve 102550 metre havalı ve ateşli silahlar kapalı atış poligonu bulunmaktadır. Açık alanlarda ise 5 adet trapskeet poligonu mevcuttur. Aynı zamanda yaklaşık 100 kişiyi barındırabilecek bir sosyal tesisimizde bulunmaktadır. Bu teknik özelliklere sahip olan Erdemli Atış Poligonumuz uluslararası alanda her düzeyde organizasyona hizmet verecek düzeydedir" dedi.
Atış poligonunun Erdemli'de olması, gerek Avrupa'nın gerekse dünyanın bölgeyi daha iyi tanımasını sağlayacak spor turizmi, ekonomik ve yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonlarla sporculara ve gençlere rol model olacağını ifade eden Demir, " Tesisimizde kamp yapan Rusya ve Kazakistan milli takımlarının ülkemizi tercih etme sebepleri, tesisin uluslararası düzeyde son sistem cihazlara sahip olması, hava şartlarının kendi ülkeleri ile kıyaslandığında çok iyi olması en büyük etkenler. Geçtiğimiz günlerde olimpiyatlara hazırlanan Türk Milli Takımlarımızı da ağırladık, kulüpler de kamp için tesisimizi tercih ediyorlar. Ayrıca Mersin TOHM atıcılık sporcularımız da antrenmanlarını burada gerçekleştiriyor. Olimpik bir branş olan atıcılık branşında dünyanın en iyi sporcuları ve olimpiyat sporcuları da burada kamp yapıyor. Bu önemli sporcuların burada kamp yapmaları, bünyemizde eğitim gören sporcularımıza rol model oluyor" diye konuştu.
Demir, Erdemli Atış Poligonu ziyaretinin sonunda kampta bulunan Rus ve Kazak milli takım sporcu ile antrenörlerine tatlı ikramında bulunarak 2021 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında başarı dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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