Kızıltan: "Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Kentin değerlerini korumak görevimizdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltan: "Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Kentin değerlerini korumak görevimizdir”

İHA

Kızıltan: "Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Kentin değerlerini korumak görevimizdir”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, kente kurulması planlanan 'polipropilen tesisi'ne ilişkin, "Mersin iş dünyası böylesi önemli, stratejik ve büyük bir yatırıma karşı değildir. Ülkemizin ithalatını azaltacak her yatırım cari açık için hayati bir konudur. Ancak, yatırım yerinin kesinlikle doğru olmadığı düşüncesindeyiz ve bunu da yetkilere en üst düzeyde ilettik" dedi.
Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, MTSO'nun 150 yıla yaklaşan tarihi geçmişi bulunduğunu hatırlatarak, bu süreçte ne 'her şeye karşı' gibi mantıksız bir tutum sergilediğini ne de 'her şeye rağmen olsun' gibi bir duyarsızlık gösterdiğini söyledi. MTSO'nun her zaman önce 'Mersin' dediğini vurgulayan Kızıltan, ocak ayı meclis toplantısında tartışmalı konuları ciddi anlamda masaya yatırdıklarını ve tüm sektör temsilcilerinin düşüncelerini aldıklarını aktararak, şöyle devam etti; "İşte bu bahse konu tartışılan, kimilerinin tamamen karşı çıktığı, kimilerinin her şeye rağmen onayladığı önemli yatırımlardan birisi polipropilen tesisi yatırımıdır. Öncelikle şunu söylemek isteriz; Mersin iş dünyası böylesi önemli, stratejik ve büyük bir yatırıma karşı değildir. Ülkemizin ithalatını azaltacak her yatırım cari açık için hayati bir konudur. Ancak, yatırım yerinin kesinlikle doğru olmadığı düşüncesindeyiz ve bunu da yetkilere en üst düzeyde ilettik. Yatırım için seçilen yerin Mersin Yeni Konteyner Limanı ve Serbest Bölge genişleme alanı olarak planlanmış olması nedeniyle yer seçimi yanlıştır. Mersin yeni konteyner limanı kentin ve hinterlantın bir ihtiyacıdır. Serbest Bölge ise tam doluluk oranı ile çalışan ve yeni taleplerle büyüme ihtiyacı olan bir yerdir. Polipropilen yatırım yeri olarak seçilen ve özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanın, daha önceki planlarda Mersin Serbest Bölge Gelişme Alanı, Sanayi Depolama Alanı, Mersin Ana Konteyner Limanını da kapsayıp, kent merkezine yürüme mesafesinde olmasından dolayı MTSO olarak yatırım yerinin doğru yer olmadığını düşünüyoruz. Bunu meclis toplantımızda bir ortak karar olarak aldık. Mersin büyük bir ekonomidir. Akdeniz’de de dünya ekonomisinde de önemli bir noktadır. Bu anlamda Mersin yatırımcı dostudur ve kapımız yatırımcılara her daim açıktır. Ancak MTSO olarak, bu kentin yaşayan bir parçası olarak yatırımların doğru yerde olmasını isteriz. Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli veya engel olmalıdır."
“Kentin değerlerini korumak görevimizdir”
Mersin’de uzun yıllardır tartışılan, sürekli bir takım spekülasyonlarla farklı yatırımlara bir yer olarak gösterilen diğer bir bölgenin ise Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü arazisi olduğuna dikkat çeken Kızıltan, "Akdeniz havzasındaki sayılı araştırma enstitülerinden biridir. MTSO olarak her zaman kentin diğer omurga sektörlerinden olan tarım için önemli bir merkez olarak gördük. Diğer meclis toplantımızda Alata konusunu masaya yatıracağız. Sadece yeni yatırımları değil, kentin var olan büyük değerlerini korumak görevimizdir. Bunların yanı sıra kentin turizmle ilgili yatırımları da gelecek ay yapılacak toplantıda ele alınacaktır. Kısaca, Mersin özel veya kamu tüm yerel dinamikleri ile her yatırımını konuşacak, görüşlerini paylaşacak ve kent adına en iyi karar ne ise birlik ve beraberlik içinde bunun peşine düşecektir. Mersin olarak ortak tavsiye kararlarımızı alacağız. Ve tüm bu süreçlerde rehberimiz önce bilim sonra Mersin sevgisi olacaktır. Bu anlamda doğru yatırımlar doğru yere yapıldığında ne kadar doğru, hızlı ve kolay şekilde hayata geçtiğini gösteren bir yatırım ise Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde, MTSO ve MTOSB işbirliğinde yapımı tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezidir. Mersin ekonomisini yüksek teknolojili üretimde sınıf atlatacak Model Fabrika olarak bilinen bu merkezi işletmek üzere MTOSB ve MTSO ortaklığında bir şirket kurulması kararı aldık. Doğru yerde doğru yatırıma hiç kimse itiraz etmez. Aksine kent o yatırımı destekler ve kucaklar, sahiplenir" diye konuştu.
“Mersin, ticari faaliyetlerde de ciddi bir noktadadır”
Öte yandan, Mersin ekonomisinin sadece sanayi, lojistik ve tarımdan ibaret olmadığını belirten Kızıltan, "Kentimizin ticari faaliyetleri de çok ciddi bir noktadadır ve bu pandemi sürecinde sorunları da buna paralel büyüktür. MTSO olarak gerek meclisimiz gerekse meslek komitelerimizle kentin ticaret hayatındaki sorunları da masaya yatırıyor, sorun ve çözümleri en üst mercilere iletiyoruz. En son Lütfi Elvan Bakanımızla yaptığımız görüşmede tüm bu sorunlar dile getirildi, Mersin’in çözüm önerileri de not alındı. Bu ziyarette başlıca konu kentimizin hizmet sektörleri, ticari faaliyet gösteren sektörleri oldu. Ticareti daha çok konuşacağımızdan emin olun. Mersin ekonomisi ayrılmaz bir bütündür. Mersinliler bilsin ki, Mersin her alanda artık tek yumruktur. Bunun da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp yapıyor
YEREL HABERLER Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp ...
Öğrenciler Tarsus Doğa Parkını gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Tarsus Doğa Parkını gezdi
Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara kazanç kapısı oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara ...
Kadın belediye işçisinden örnek davranış Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda temizlik personeli olarak görev yapan Fatma Altungül, yerde bulduğu altın küpeyi karakola teslim etti
YEREL HABERLER Kadın belediye işçisinden örnek davranış Mersin ...
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli atılacak Akkuyu NGS’nin 2021 yılı çalışma takvimi belli oldu Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Butckikh: “Bu yıl 4’üncü ünitenin temeli atılacak”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli ...
(Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 yaşında Covid’i yendi Mersin’de korona virüse yakalanan, bir aylık hastane sürecinde iki kez solunumu, bir kez de kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 89 yaşındaki Adnan amca, virüsü yenmeyi başararak, alkışlarla taburcu oldu Adnan Ballı: “İki sefer öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi”
YEREL HABERLER (Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 ...
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile ...
Özel harekat aracı kaza yaptı; 4'ü polis 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Özel harekat aracı kaza yaptı; 4'ü polis 6 kişi ...
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 ...
Mersin'de turunçlar salata sosu olarak ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Mersin'de turunçlar salata sosu olarak ekonomiye ...
Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Mersin'de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar ...
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı yolları açtı, mahsur kalanları kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Milli futbolcu Meriç'in adı Mersin'de yaşatılacak
YEREL HABERLER Milli futbolcu Meriç'in adı Mersin'de yaşatılacak
Trafikte 3 kadına sopalı saldırıya 9 bin lira ceza Mersin'de, trafikte tartıştığı 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan A.G.'ye, 9 bin lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Trafikte 3 kadına sopalı saldırıya 9 bin lira ...
Erdemli´de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Erdemli´de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
MESKİ'ye 'Mükemmel laboratuvar sertifikası'
YEREL HABERLER MESKİ'ye 'Mükemmel laboratuvar sertifikası'
Mersin’de çilek hasadı buruk başladı Üretici Yakup Öz, hasadın başladığına sevindiklerini, kendilerinin değil aradaki fırsatçıların kar ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Mersin’de çilek hasadı buruk başladı Üretici Yakup ...
Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 ...
Otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 8 kişi ...
Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü
YEREL HABERLER Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü ...
Mersin'de taksici cinayeti
YEREL HABERLER Mersin'de taksici cinayeti