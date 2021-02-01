Çocuklara tablet bilgisayar kampanyası çığ gibi büyüyor Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu’nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanyada dağıttığı tablet bilgisayar sayısı bini geçti Dervişoğlu, bugün de 10’u engelli, 5’inin ailesi engelli 15 çocuğu tablet bilgisayarla buluşturarak sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara tablet bilgisayar kampanyası çığ gibi büyüyor Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu’nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanyada dağıttığı tablet bilgisayar sayısı bini geçti Dervişoğlu, bugün de 10’u engelli, 5’inin ailesi engelli 15 çocuğu tablet bilgisayarla buluşturarak sevindirdi

İHA

Çocuklara tablet bilgisayar kampanyası çığ gibi büyüyor Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu’nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanyada dağıttığı tablet bilgisayar sayısı bini geçti Dervişoğlu, bugün de 10’u engelli, 5’inin ailesi engelli 15 çocuğu tablet bilgisayarla buluşturarak sevindirdi

Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu’nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor. ‘Ruhuma Mektuplar’ isimli ilk şiir kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını, ihtiyacı olan çocukların eğitim desteği alabilmeleri için bağışlayan Dervişoğlu’nun, iş insanlarından sağlayarak dağıttığı tablet sayısı bini geçti. Dervişoğlu, bugün de engelli çocukları sevindirerek tabletlerini ulaştırdı.
Mersin’de uluslararası ticaret yapan bir firmanın yöneticilerinden olan 41 yaşındaki Sait Dervişoğlu, örnek bir projeye imza attı. Yazdığı şiirlerden oluşan ‘Ruhuma Mektuplar’ isimli ilk kitabı yayınlanan Dervişoğlu, “Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını çocukların eğitimi için bağışlayan iş insanı Dervişoğlu, bununla da yetinmeyerek, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklara tablet bilgisayar sağlamak için harekete geçti. Mersin’deki iş insanlarına giderek kitabını hediye eden ve kampanyasına destek isteyen Dervişoğlu, şu ana kadar elde ettiği tablet bilgisayarları çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bugün de engelli çocukları sevindirdi
Dervişoğlu, kampanya çerçevesinde elde ettiği tablet bilgisayarların bir bölümünü bugün de engelli çocuklara ulaştırdı. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesinde, dernek tarafından belirlenen 10 engelli çocuk ile aileleri engelli 5 çocuğa tabletlerini hediye etti. Tablet bilgisayarlarına kavuşan çocuklar, büyük sevinç yaşadılar. Bilgisayarları olmadığı için cep telefonuyla EBA’ya bağlandıklarını, ancak internet bağlantısı nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını belirten çocuklar, tablet bilgisayarın kendileri için çok iyi olduğunu söylediler.
Dervişoğlu, okumayı çok sevdiğini söyleyen ve imzalı kitabını isteyen 5’inci sınıf öğrencisi engelli 10 yaşındaki Yusuf Polat’ın özel isteğini de kırmayarak, ‘Ruhuma Mektuplar’ kitabını imzalayarak, hediye etti. Yusuf’un bugüne kadar annesinin cep telefonundan derslerine bağlandığını belirten Dervişoğlu, “Bugünden sonra tablet bilgisayarı ile derslerini takip edecek. Ayrıca Yusuf çok iyi bir okuyucu, benden şiir kitabımı ona hediye etmemi istedi. Ben de Yusuf için imzaladım” dedi.

“22 milyon çocuğumuzun 600 bini engelli”
Dervişoğlu, tablet bilgisayarları dağıttıktan sonra yaptığı açıklamada ise “Türkiye’de TÜİK verilerine göre 6,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise nüfusun yaklaşık yüzde 12,29’u, yani 10 milyon engelli vatandaşımız var. Yine TÜİK verilerine göre, 22 milyon çocuğumuzun 600 bini engelli. Yüksek öğrenim kurumlarında bugün 50 bine yakın çocuğumuz engelli. Engelli çocuklarımızın yarısından fazlası eğitimlerini alamıyorlar. Ayrıca, eğitim, sağlık, ulaşım, iş, sosyal ve günlük hayata katılımda çok fazla sorunla karşılaşıyorlar. Bugün burada engelli kardeşlerimizin sesi olalım dedik. Onlara destek olalım dedik. Tablet bilgisayar kampanyamızda bu kardeşlerimizi de göz ardı edemezdik. Çocuklarımızı tablet bilgisayarlarıyla kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Binin üzerinde tablet bilgisayarı çocuklarımızla buluşturduk. Hedefimiz 5 bin”
Kampanyanın son durumuna ilişkin de bilgi veren Dervişoğlu, “Kampanyamızda şu ana kadar binin üzerinde tablet bilgisayarı çocuklarımızla buluşturduk. Kampanyamız son hız devam ediyor. Hedefimiz şu an için 5 bin. Mersin sınırlarını da aşıyoruz. Önümüzdeki hafta Ağrı’ya gideceğiz. Ağrı’dan bir ses aldık, ‘Buraya da gelin’ dediler. Tabi ki sorun sadece tablet bilgisayar değil. Şu anda bilgisayarı olsa bile dağ köylerindeki çocuklarımız, sinyalizasyon problemi nedeniyle internete ulaşamıyorlar. Orada da o sesi duyuracağız. Bugün bir mobil istasyonla Türkiye’nin birçok yerinde 200300 köy internete kavuşabiliyor. GSM operatörlerinden bu altyapıyı yapmalarını rica ediyoruz. Bu sesi de duyuruyoruz ve inşallah Ağrı’ya batıdan güneşi doğuracağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Mürsel Çiftçi de Dervişoğlu’na engellilere verdiği destek için teşekkür etti. Atatürk’ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ sözünü anımsatan Çiftçi, “Pandemi sürecinde örgün eğitimimiz sekteye uğradı. Uzaktan eğitimde ise yaşadığımız en büyük sorunların başında bilgisayar, laptop ve tablet eksikliği vardı. Dernek olarak, üyelerimizin tablet isteklerine gönülden cevap veren Mersinli iş insanı ve şair Sait Dervişoğlu’na duyarlılığı için teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Yeşil sergisi, yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Ahmet Yeşil sergisi, yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı
Kızıltan: "Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Kentin değerlerini korumak görevimizdir”
YEREL HABERLER Kızıltan: "Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de ...
Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp yapıyor
YEREL HABERLER Rusya ve Kazakistanlı sporcular Mersin'de kamp ...
Öğrenciler Tarsus Doğa Parkını gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Tarsus Doğa Parkını gezdi
Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara kazanç kapısı oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara ...
Kadın belediye işçisinden örnek davranış Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda temizlik personeli olarak görev yapan Fatma Altungül, yerde bulduğu altın küpeyi karakola teslim etti
YEREL HABERLER Kadın belediye işçisinden örnek davranış Mersin ...
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli atılacak Akkuyu NGS’nin 2021 yılı çalışma takvimi belli oldu Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Butckikh: “Bu yıl 4’üncü ünitenin temeli atılacak”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli ...
(Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 yaşında Covid’i yendi Mersin’de korona virüse yakalanan, bir aylık hastane sürecinde iki kez solunumu, bir kez de kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen 89 yaşındaki Adnan amca, virüsü yenmeyi başararak, alkışlarla taburcu oldu Adnan Ballı: “İki sefer öbür tarafa gidip geldim. İyi ki geldim. Şimdi çok iyiyim, sıhhatim yerine geldi”
YEREL HABERLER (Özel) İki kez solunumu, bir kez kalbi durdu; 89 ...
Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri ürünleri satıp, okul harçlığı yapıyorlar
Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile ...
Özel harekat aracı kaza yaptı; 4'ü polis 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Özel harekat aracı kaza yaptı; 4'ü polis 6 kişi ...
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 ...
Mersin'de turunçlar salata sosu olarak ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Mersin'de turunçlar salata sosu olarak ekonomiye ...
Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Mersin'de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar ...
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı yolları açtı, mahsur kalanları kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Milli futbolcu Meriç'in adı Mersin'de yaşatılacak
YEREL HABERLER Milli futbolcu Meriç'in adı Mersin'de yaşatılacak
Trafikte 3 kadına sopalı saldırıya 9 bin lira ceza Mersin'de, trafikte tartıştığı 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan A.G.'ye, 9 bin lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Trafikte 3 kadına sopalı saldırıya 9 bin lira ...
Erdemli´de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Erdemli´de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
MESKİ'ye 'Mükemmel laboratuvar sertifikası'
YEREL HABERLER MESKİ'ye 'Mükemmel laboratuvar sertifikası'
Mersin’de çilek hasadı buruk başladı Üretici Yakup Öz, hasadın başladığına sevindiklerini, kendilerinin değil aradaki fırsatçıların kar ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Mersin’de çilek hasadı buruk başladı Üretici Yakup ...
Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 ...
Otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 8 kişi ...