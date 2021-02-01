Nergis üreticisini güldürüyor Süleyman Kirik, 30 dönüm arazide yetiştirdiği nergis çiçeğinden 50 bin TL gelir bekliyor

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Mersin’in Tarsus ilçesinde hasadı başlayan nergis çiçeği üreticiyi güldürdü.

Tarsus’a bağlı kırsal mahallelerde alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında olan nergis gibi soğanlı süs bitkilerinin yetiştiriciliği yapan üreticiler erken başlayan hasadın kendilerini sevindirdiğini dile getirdiler.

Soğanlı süs bitkisi üretiminin de özellikle dar gelirli çiftçiler için gelir kaynağı olduğunu belirten Süleyman Kirik, 30 dönüm arazi üzerinde yetişen nergis çiçeğinde 50 bin TL gelir beklediğini söyledi.

Soğanlı süs bitkisi üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için, kırsal mahallelerin desteklenmesini isteyen Hilmi Eroğlu, çiftçilere daha çok destek verilmesi halinde iyi bir kazanç kapısı olacağını kaydetti.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetaşpınar Mahallesi'nde başlayan nergis hasadının Mart ayının ortasına kadar devam edeceği belirtildi.

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