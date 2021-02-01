Toroslar’da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

– Mersin’in yüksek kesimlerinde, özellikle Toros Dağlarının eteklerinde yer alan yayla yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkez ilçe Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışırken, yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etti.

Toroslar ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan Toroslar'ın doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluştururken, Toroslar Belediyesi de kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları başlattı. Karla kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatan belediye ekipleri, Arslanköy, Yavca ve Kavaklıpınar mahallelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi. Etkin ve hızlı müdahale için teyakkuz halinde olan ekipler, aynı zamanda yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ediyor.



Acil müdahale ekipleri 7/24 görevde

Toroslar Belediyesinin acil müdahale ekiplerinin, herhangi bir afet durumunda oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek üzere çalışmalarına 7/24 esasıyla devam ettikleri belirtilirken, ekiplere ulaşmak isteyen vatandaşların, belediyenin 0324 322 7200 numaralı telefonunu arayabilecekleri bildirildi.



"Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, etkili kar yağışının olduğu yaylalarda günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Önceliğimiz, hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliğidir. Araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.

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