Mersin Büyükşehir Belediyesinde patlama Belediyenin taş binasının zemin katında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binasında saat 17.10 sıralarında bir patlama sesi duyuldu. Ardından da binanın alt katında yangın çıktı. Belediye personelleri ilk başta yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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