Mersin Büyükşehir Belediyesi´nde yangın

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi´nin zemin katındaki odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odanın camları kırıldı.

Belediyenin zemin katında, eskiden meclis salonu olarak kullanılan odada saat 17.30´da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odanın camları kırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-02-01 17:55:00



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