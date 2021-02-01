Mersin Büyükşehir Belediyesi: "Yangın yanıcı ve patlayıcı madde atılması sonucu çıktı"

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde belediye hizmet binasında çıkan yangının yanıcı ve patlayıcı madde atılması sonucu çıktığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin ana hizmet binası olan Taş Bina'ya bugün saat 17.09'da menfur bir saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hizmet binamızın zemin katında bulunan encümen salonuna kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı ve patlayıcı madde atılmıştır. Atılan maddenin alev alması sonucunda çıkan yangın, personellerimiz tarafından büyümeden söndürülmüştür. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma, emniyet güçleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

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