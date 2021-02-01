Mersin Büyükşehir Belediyesi´nde yangın (3)

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İŞTEN ÇIKARTILAN BELEDİYE ÇALIŞANI 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında meydana gelen yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bugün çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmış olup K.D.B. isimli şahıs Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup konu ile ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-02-01 21:28:35



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