Mersin´de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polisin torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-02-02 10:11:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.