Mersin´de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polisin torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL ve 900 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-02-02 10:11:18
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