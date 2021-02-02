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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde miniklerin karne sevinci

İHA

Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde miniklerin karne sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde eğitim gören minikler karne heyecanı yaşadı. Karne gününde gönüllerince eğlenen ve oyunlar oynayan miniklere, gelişim raporu, başarı belgesi, İngilizce değerlendirme formu ve annebabaya mektubun da içinde bulunduğu bir karne kutusu verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde karne sevinci yaşandı. Çocuklara karne gününde parti konsepti hazırlandı. Gönüllerince eğlenen ve oyunlar oynayan miniklere, gelişim raporu, başarı belgesi, İngilizce değerlendirme formu ve anne/babaya mektubun da içinde bulunduğu bir karne kutusu verildi. Pandemi kurallarının azami ölçüde dikkat edildiği etkinliğe öğrencilerin aileleri de katıldı.
Dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde yer alan Adile Teyze Kreşinde 20 çocuk, Sebze ve Meyve Toptancı Halinde çalışan kadınların çocukları için açılan Münir Özkul Kreşinde ise 18 çocuk karne aldı. Kreş öğretmenleri, çocukların karne gününde eğlenebilecekleri bir karne partisi hazırladı. Dans edip oyunlar oynayan minikler, hep birlikte şarkılar söyledi. Aileler ve çocuklar, hazırlanan karne anı panosunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kreşlerinde dönem boyunca gelişim özelliklerine uygun ve MontessoriWaldorfPYPReggio Emilia gibi farklı yaklaşım modelleri temel alınarak hazırlanan eğitim programları çerçevesinde; çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici, bireysel ve grup aktiviteleri, dinlenme, düşünme, planlama, değerlendirme, kavram beceri ve tutumlarını destekleyen içeriklere yer veriliyor. Bilimden sanata, oyundan çeşitli sosyal etkinliklere kadar pek çok ayrıntı, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için alanında deneyimli öğretmenler tarafından düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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