Torosların zirvesinde kartpostallık görüntüler Mersin'in yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı Hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düştüğü bin 475 rakımlı Arslanköy'de bulunan yarısı donan gölet havadan görüntülendi

Mersin'in yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düştüğü bin 475 rakımlı Arslanköy'de bulunan göletin yarısı donarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölet drone ile havadan görüntülendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğukları bıraktı. Etkili olan kar yağışı ile bölge beyaza bürünürken, Toroslar'ın doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mahalle beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede bulunan suluma göletinin de yarısı dondu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet, doyumsuz manzara oluşturdu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölet, drone ile görüntülendi. Bulutların ve çam ağaçların yansımalarıyla muhteşem görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da doğal güzelliği cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafladı.

Buz tutan göletin çok güzel bir manzara oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, "Arslanköy'e bu yıl kar biraz geç yağdı ama yağınca da güzel yağdı. Tabi bölge tamamen beyaza büründü. Göl de soğuk havadan buz tutunca çok güzel görüntüler oluşturmuş. Kartpostallık görüntü var. Herkes gelip görmeli" ifadelerini kullandılar.

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