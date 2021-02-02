Yenişehir'de 65 sanatçı tek sergide buluşuyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersin’de üreten 65 sanatçının esrelerinin yer alacağı ‘Frekans –A’ karma sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz aylarda Mersin’e kazandırılan ve ressam Ahmet Yeşil’in en kapsamlı sergisi ile açılan Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi, şimdi de 65 sanatçının esrelerinin yer alacağı ‘Frekans –A’ karma sergisi ile kapılarını açıyor. Sanatseverler, 5 Şubat Cuma günü açılacak sergiyi 27 Şubat’a kadar pandemi kuralları çerçevesinde ziyaret edebilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir’de sanat ve kültür etkinliklerine devam edeceklerini belirterek, tüm Mersinlileri pandemi önlemleri kapsamında randevu alarak sergiyi gezmeye davet etti.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar ise şu şekilde; Adil Bezencir, Ahmet Karabulak, Ahmet Yeşil, Alaattin Ünal, Aliye Altunbilek, Aydın Avcı, Aynur Bağban, Aynur Sakuçoğlu, Bengisu Muazzez Kurtuluş, Beşir Bayar, Buğra Yararman, Cansu Temizsoy, Çiğdem Durak, Derya Gözükızıl, Eda Hazar, Elif Kılıçdoğan, Elif Kalpak Ulutaş, Fahriye Eşkil, Ferya Kocaçınar, Gaye Yeşilsoy, Gülcan Şenyuvalı, Güldem Kervan, Hakan Ada, Hasan Basri İnan, Hasan Canel, Hatice Karadağ, İbrahim Tokaslan, İdris Eşkil, Kadir Akyol, Lorin Nakkaş, Mazlum Uluyol, Mehtap Soğuk, Mehmet Altuğ, Mehmet Fahracı, Melih Apa, Mustafa Yüksel, Necla Demir, Nesibe Güneş, Nevin Ergen, Nezihe Budur, Nida Karaytuğ Mert, Nihal Göl, Olcay Uzay, Olga Eren, Onur Çetin, Orçun Çadırcı, Orhan Karakaplan, Özlem Ekin Teker, Pelin Tangör, Pınar İnci, Remzi Karabulut, Reşat Ceylan, Sabriye Babuş, Safiye Çölkesen, Serap Gezer, Serap Tokaslan, Serdar Şahin, Sibel Gürel, Suat Dündar, Taner Tunga, Tansel Alp, Tuğba Dündar, Tuğba Küçükbahar, Veli Mert, Zeynep Güray Can.

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