Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

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Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Toros Devlet Hastanesi´nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüs aşısının yetmemesi üzerine sayım yapıldı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-02-02 13:12:07



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