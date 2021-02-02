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Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında Çarşamba günü gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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