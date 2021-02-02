Mersin'de belediyedeki yangının zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin Büyükşehir Belediyesinde dün akşam saatlerinde patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 17.10 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kadir Deniz B.'nin, emniyetteki sorgusunda, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak geçen ay işten çıkarıldığını, bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Diğer şüpheli E.Ş.'nin ise zanlının akrabası olduğu, sadece aracı kullandığını, eylemden haberi olmadığını söylediği bildirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediye binasının daha önce encümen salonu olarak kullanılan alt katında akşam saatlerinde önce bir patlama sesi duyulmuş, ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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