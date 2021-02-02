Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan zanlı tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Dün akşam saat 17.10 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kadir Deniz B.'nin, emniyetteki sorgusunda, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak geçen ay işten çıkarıldığını, bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Diğer şüpheli E.Ş.'nin ise zanlının akrabası olduğu, sadece aracı kullandığını, eylemden haberi olmadığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Deniz B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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