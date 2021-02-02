Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede (2)

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MAHKEMEYE ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin zemin katındaki odaya yanıcı cisim atıp yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan eski itfaiye çalışanı K.D.B. (33), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı, E.Ş., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-02-02 18:43:45



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