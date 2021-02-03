Mersin'de gasp çetesine darbe Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli şahsın örgütlü olarak Erdemli ilçesi, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde yaşayan vatandaşların üzerinde korku ve baskı kurarak bölgede zorla para topladıklarını tespit etti.

Adli makamlar koordinesinde şüphelileri yakalamak maksadıyla 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli 4 şahsı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 88 adet sentetik uyuşturucu hap, 200 gram bonzai, 45 adet av tüfeği fişeği, 13 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıstan 2‘si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

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