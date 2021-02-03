Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü. Yağış sonrası yüksek kesimlere çıkan çocuk ve yetişkinler, evden getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkarttı.

Erdemli ilçesinde 1800 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan mahalleler, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede yaşayan aileler ve çocuklar karın yağdığı yüksek kesimlere giderek yanlarında getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kayıp, karın keyfini çıkardı, kimisi ise kardan adam yaparak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri pekmezi kara dökerek karsambaç yapıp, yedi.

Yarı yıl tatili sırasında kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen çocuklar, bu yıl kar yağmayacak diye korktuklarını, ancak yağışla birlikte plastik leğen ve poşetler yardımı ile kayarak tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Çocukları ile birlikte gelen aileleri de yağışın ardından güzel ve güneşli havayla birlikte yüksek kesimlere çıktıklarını, hem kayak yaparak eğlenen çocuklarının hem de kendilerinin mutlu olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-02-03 08:53:39



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