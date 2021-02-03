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(Özel) Engelli minik Yusuf’un tek hayali Muslera ile tanışmak Mersinli doğuştan spina bifida ve skolyoz hastası 10 yaşındaki Yusuf Polat, koyu bir Galatasaray taraftarı ve takımının hiçbir maçını kaçırmıyor Minik Yusuf: “Muslera seni görmek istiyorum. Seninle top oynamak istiyorum. Senden haber bekliyorum”

İHA

(Özel) Engelli minik Yusuf’un tek hayali Muslera ile tanışmak Mersinli doğuştan spina bifida ve skolyoz hastası 10 yaşındaki Yusuf Polat, koyu bir Galatasaray taraftarı ve takımının hiçbir maçını kaçırmıyor Minik Yusuf: “Muslera seni görmek istiyorum. Seninle top oynamak istiyorum. Senden haber bekliyorum”

– Mersinli doğuştan spina bifida ve skolyoz hastası 10 yaşındaki Yusuf Polat, koyu bir Galatasaray taraftarı. Takımının hiçbir maçını kaçırmayan, her maç izlediğinde büyük heyecan yaşayan minik Yusuf, kaleci Muslera’ya ise hayran. Tek hayali; Galatasaray’ın maçını statta izleyip Muslera ile tanışmak ve birlikte top oynamak olan Yusuf, ünlü kaleciye "Muslera, seni görmek, seninle top oynamak istiyorum. Senden haber bekliyorum" diye çağrı yaptı.
Çok sosyal, girişken, gezmeyi ve hayatı çok seven bir minik kalp Yusuf. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi engelli Yusuf Polat, doğuştan spina bifida (omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durum) ve skolyoz (omurga eğriliği) hastası. Tekerlekli sandalyesi ayrılmaz parçası olan Yusuf, tüm bu sıkıntılarına karşın yaşama sıkı sıkıya bağlı. Konuşmayı, gezmeyi, okumayı, arkadaşlarını çok seven Yusuf, pandemi nedeniyle eve kapanıp kaldığı için büyük zorluk yaşıyor. Ancak, fanatik bir Galatasaray taraftarı olan minik Yusuf, bir gün takımın İstanbul tesislerine gitmenin, statta maçlarını izlemenin ve kaleci Fernando Muslera ile tanışmanın hayali ile yaşıyor.

“Okumayı çok seviyorum. Günde bir kitap okuyorum”
Hediye ve Ahmet Polat çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Yusuf, beklentilerini ve hayallerini İHA muhabirine anlattı. Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Yusuf, “Kitap okumayı çok seviyorum. Günde bir kitap okuyorum. Bugün de okudum. En çok şiir ve öykü kitaplarını seviyorum. Şiiri çok seviyorum, çünkü şiir güzel bir şey. Hepsini ezberliyorum. İstiklal Marşı’nı da ezbere biliyorum” diye konuştu.

“Okula asansör istiyorum”
Pandemi dönemi öncesinde okulundaki asansör bozulduğu ve sınıfı 3’üncü katta bulunduğu için o dönemde okula gidemediğini ve buna çok üzüldüğünü belirten Yusuf, “Okumayı seviyorum ve okula da gitmek istiyorum ama bizim okulda asansör yok. Sınıfım 3’üncü katta olduğu için annem beni götüremiyor. O yüzden sorun oluyor gidemiyorum. Asansör istiyorum. Okumak ve hastaları iyileştirmek için büyüyünce doktor olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Fanatik Galatasaraylıyım. Muslera’yı çok seviyorum”
Evinde formaları, bayrakları, atkılarıyla adeta minik bir Galatasaray kulübü oluşturan ve takımın hiçbir maçını kaçırmayan minik Yusuf, “Galatasaray’ı çok seviyorum. Fanatik Galatasaray taraftarıyım. Muslera’yı çok seviyorum ve onunla tanışmak istiyorum. Bütün maçlarını izliyorum, hiç kaçırmam” dedi.
Muslera sakatlandığında çok moralinin bozulduğunu söyleyen Yusuf, “Çok kötü sakatlandı. Buradan Muslera’ya sesleniyorum; Muslera, seni görmek istiyorum. Seninle top oynamak istiyorum. Muslera, senden haber bekliyorum” dedi.
Maçları izlerken çok heyecanlandığını, futbolcuların hamleleriyle ilgili yorum da yaptığını belirten Yusuf, “Galatasaray yenildiğinde ya da gol yediğinde moralim bozuluyor. Kafamı duvarlara vuruyorum” diyecek kadar koyu bir Galatasaraylı ve takımın şarkısını da büyük bir zevkle söylüyor.

“Muslera’yı bir başka seviyor. Gördüğü zaman çocuğu heyecan tutuyor”
Yusuf’un annesi 31 yaşındaki Hediye Polat ise, “Yusuf, spina bifida hastası. Skolyozu var ve bu nedenle rahat nefes alamıyor, oturamıyor. Doktorlar ‘yapacak bir şeyimiz yok’ dediler ama ben yine de fizik tedaviye götürüyorum. Ayrıca böbrek hastası, sonda kullanıyoruz. Yusuf’un bir de sosyal hayatı var. Sosyal hayatı, sohbeti, gezmeyi, yemeyi, okumayı çok seviyor. İki yaşından bu yana belgesel izliyor. Dışarıda çok aktif ama pandemiden dolayı da çok sıkıntı yaşadım, çünkü çıkaramıyorum. Maçı da çok seviyor. Hiçbir maçı kaçırmıyor. Takımın bütün oyuncularını tanıyor ama Muslera’yı bir başka seviyor. Gördüğü zaman çocuğu heyecan tutuyor. Korkuyorum bir şey olacak diye. Maç izlerken söyleniyor, konuşuyor, tepki gösteriyor. Yusuf’la maç izlemeli ve onun o heyecanını, sevincini yaşamalı. İstanbul’a götürmeyi çok istiyordum hayalini gerçekleştirmek için ama o da olmadı. İstanbul’da Galatasaray tesislerine gitmek istiyordu, Muslera’yı görmek istiyordu” şeklinde konuştu.
Okulla ilgili büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Polat, “Bizim okulda asansör bozuk. Okuldaki tek engelli de Yusuf değil. Sınıfı 3’üncü katta. Birkaç kez çıkardım ama bende de artık nefes darlığı çıktı, nefesim yetmiyor. Hatta ilk dönemde çocuklar sınava girdi okulda ama ben taşıyamadığım için Yusuf’u götüremedim. Yusuf buna çok üzülüyor. O yüzden okula asansör ya da tekerlekli sandalye geçen rampalar yapılmasını isterim. Bu isteğim sadece bizim okul geçerli değil, tüm okulları denetleyip görmelerini isterim engelli çocuklarımız için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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