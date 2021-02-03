Mersin Büyükşehir Belediyesi: “Olayların takipçisi olacağız”

– Mersin Büyükşehir Belediyesine önceki gün patlayıcı madde atılarak düzenlenen saldırının ardından MESKİ’nin Erdemli ilçesindeki iki içme suyu terfi birimine de saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Emniyete ve yargıya intikal etmiş olan bu olayların takipçisi olacağız” denildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi binasına (Taş Bina) önceki gün akşamüzeri düzenlenen saldırının ardından belediyeden açıklama yapıldı. Belediyenin zemin katında bulunan toplantı salonuna yanıcı ve patlayıcı madde atılarak gerçekleştirilen saldırının ardından çıkan yangının, belediye personeli tarafından söndürüldüğü anımsatılan açıklamada, saldırı anında salonda kimsenin olmamasının, olası can kaybını önlediği belirtildi.

Emniyet güçlerinin, kaçan failleri kısa sürede yakaladığı kaydedilen açıklamada, “Gözaltına alınan şahıslardan, 2015 yılından bu yana belediye çalışanı olduğu tespit edilen ve farklı suçlardan sabıka kaydı olan saldırgan K.D.B. sorgusunda suçunu itiraf etmiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.



Erdemli’de MESKİ’nin içme suyu terfi birimlerine saldırı

Belediye personelinin ve vatandaşların mesai saatleri içinde sürekli giriş çıkış yaptığı hizmet binasına yapılan bu saldırının ardından henüz birkaç saat geçmişken, Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresine (MESKİ) ait Kızkalesi ve Kocahasanlı bölgelerinde iki ayrı içme suyu terfi birimine de saldırı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Saldırganlar, cihazları ve motorları tahrip etmek suretiyle o bölgedeki vatandaşlarımızın belirli bir süre susuz kalmalarına sebebiyet vermişlerdir. Olayın faillerinin yakalanması hakkında, emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği hususunda kurumumuza bilgi ulaşmıştır. Art arda yaşanan her iki olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Bu iki olayın vuku bulması, kurumumuzun ve hizmetlerimizin koordineli bir saldırıya mı maruz kaldığı sorusunu akıllara getirmektedir. Emniyete ve yargıya intikal etmiş olan bu olayların takipçisi olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumudur. Aldığı tüm kararlar, yaptığı tüm hizmet ve yatırımlar; Mersin halkının refahı, huzuru ve kentimizin geleceği içindir. Bu saldırıların içinde olan kişilerin Mersinimize zarar vermelerine halkımızın da desteğiyle izin vermeyeceğiz. Hizmet yolunda, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

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